2018-10-27T08:54:55+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге отреставрировали фасад старинной мельницы Борчанинова

Рядом с ней построят жилой комплекс
Олег Галимов
Поделиться:
Застройщик показал, как теперь выглядит мельница. Фото: «Проспект девелопмент»Застройщик показал, как теперь выглядит мельница. Фото: «Проспект девелопмент»
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершилась реставрация фасада старинной мельницы Борчанинова, которая располагается на улице Челюскинцев – напротив железнодорожного вокзала. В ближайшем будущем рядом с историческим зданием появятся жилые новостройки.

Так выглядела мельница до реставрации. Фото: Google maps

Так выглядела мельница до реставрации. Фото: Google maps

- Для выполнения работ были приглашены опытные реставраторы из Санкт-Петербурга и Самары, где подобных памятников гораздо больше, чем в Екатеринбурге, - рассказали в «Проспект девелопмент». - Всего в реконструкции главного фасада была задействована команда реставраторов из более чем 20 человек. Уникальная ремесленная работа по восстановлению памятника архитектуры XIX века просто завораживала, а результат, по мнению многих специалистов, даже превзошел все ожидания.

Фасады других стен начнут реставрировать весной. Фото: «Проспект девелопмент»

Фасады других стен начнут реставрировать весной. Фото: «Проспект девелопмент»

Остальные фасады мельницы начнут реставрировать следующей весной так как для выполнения работ необходима теплое время года.

Фото: «Проспект девелопмент»

Фото: «Проспект девелопмент»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхней Пышме 9-летний мальчик попал под колеса накануне дня рождения
Власти Екатеринбурга снова не нашли подрядчика для строительства центра «Эрмитаж-Урал»
На Уралмаше водитель Subaru сбил мужчину у пешеходного перехода
Ночью в Екатеринбурге дотла выгорел частный дом и «десятка»
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря на Ганиной Яме
СК не будет возбуждать дело из-за смерти пятиклассника в екатеринбургской гимназии
На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну
В Ивделе разыскивают мужчину, пять дней назад ушедшего на рыбалку
Уралтрансбанк «съел» все деньги нового екатеринбургского театра за неделю до его открытия
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя