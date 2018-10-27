В Екатеринбурге отреставрировали фасад старинной мельницы Борчанинова

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-27T08:54:55+03:00

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В Екатеринбурге завершилась реставрация фасада старинной мельницы Борчанинова, которая располагается на улице Челюскинцев – напротив железнодорожного вокзала. В ближайшем будущем рядом с историческим зданием появятся жилые новостройки.

Так выглядела мельница до реставрации. Фото: Google maps

- Для выполнения работ были приглашены опытные реставраторы из Санкт-Петербурга и Самары, где подобных памятников гораздо больше, чем в Екатеринбурге, - рассказали в «Проспект девелопмент». - Всего в реконструкции главного фасада была задействована команда реставраторов из более чем 20 человек. Уникальная ремесленная работа по восстановлению памятника архитектуры XIX века просто завораживала, а результат, по мнению многих специалистов, даже превзошел все ожидания.

Фасады других стен начнут реставрировать весной. Фото: «Проспект девелопмент»

Остальные фасады мельницы начнут реставрировать следующей весной так как для выполнения работ необходима теплое время года.