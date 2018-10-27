2018-10-27T08:26:11+03:00
Происшествия

На Уралмаше водитель Subaru сбил мужчину у пешеходного перехода

У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом левой голени.
Олег Галимов
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Очевидцы вызвали на место аварии скорую помощь. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаОчевидцы вызвали на место аварии скорую помощь. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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На улице Донбасской под колеса Subaru попал 42-летний пешеход, который решил перебежать проезжую часть в считанных метрах от «зебры». Как рассказали в городской ГИБДД, 26-летний водитель ехал по Донбасской со стороны улицы 22 Партсъезда в сторону бульвара Культуры.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода госпитализировали в больницу № 24. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левой голени.

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