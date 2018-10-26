Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря на Ганиной Яме

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-26T16:57:11+03:00

Недавно один из храмов на Ганиной Яме сгорел до тла. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Им стал игумен Леонтий. Ранее он служил членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

- Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода наместником монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев здесь, в урочище Ганина Яма, назначен игумен Леонтий, который сегодня вступает в эту должность, - сказал митрополит, обращаясь к братии обители и прихожанам.

Игумен Леонтий родился 25 сентября 1970 года. С 1985 по 1989 год обучался в московском авиационном моторостроительном техникуме. В 1994 году окончил московский авиационный технологический институт, а через пять лет году окончил московскую духовную семинарию. С 2000 по 2001 год проходил обучение в Патрском университете в Греции.