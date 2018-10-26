2018-10-26T16:39:52+03:00
Происшествия

СК не будет возбуждать дело из-за смерти пятиклассника в екатеринбургской гимназии

Мальчик умер из-за врожденной болезни
Олег Галимов
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Ребенку стало плохо на уроке. Фото: Google mapsРебенку стало плохо на уроке. Фото: Google maps
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Следователи не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти ученика 5-го класс гимназии № 47. По информации ведомства, причиной смерти мальчика стало заболевание.

- Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что смерть наступила в результате имевшегося у ребенка заболевания. Подробности мы не комментируем, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» сообщала, что ребенку стало плохо на уроке. Учительница отвела его к врачу, который вызвал скорую помощь. Мальчик скончался в машине реанимации по пути в больницу.

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