На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-26T15:56:36+03:00

Прицеп с бревнами отцепился и выехал на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

На трассе между Туринском и Ирбитом произошла жуткая авария - здесь столкнулись лесовоз и автоцистерна. От удара последняя с разбитой кабиной оказалась на обочине, а с прицепа лесовоза разлетелись бревна.

- Предварительно, у грузовика MAN отсоединился и выехал на встречную полосу прицеп, который и врезался в КамАЗ. Сотрудники полиции выясняют подробные причины происшествия, - рассказали в областной ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель автоцистерны КамАЗ, с многочисленными травмами мужчину доставили в больницу.