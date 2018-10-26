2018-10-26T15:56:36+03:00
Происшествия

На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну

Прицеп с бревнами отцепился и выехал на встречную полосу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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На трассе между Туринском и Ирбитом произошла жуткая авария - здесь столкнулись лесовоз и автоцистерна. От удара последняя с разбитой кабиной оказалась на обочине, а с прицепа лесовоза разлетелись бревна.

- Предварительно, у грузовика MAN отсоединился и выехал на встречную полосу прицеп, который и врезался в КамАЗ. Сотрудники полиции выясняют подробные причины происшествия, - рассказали в областной ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель автоцистерны КамАЗ, с многочисленными травмами мужчину доставили в больницу.

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