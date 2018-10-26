На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну
Прицеп с бревнами отцепился и выехал на встречную полосу
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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На трассе между Туринском и Ирбитом произошла жуткая авария - здесь столкнулись лесовоз и автоцистерна. От удара последняя с разбитой кабиной оказалась на обочине, а с прицепа лесовоза разлетелись бревна.
- Предварительно, у грузовика MAN отсоединился и выехал на встречную полосу прицеп, который и врезался в КамАЗ. Сотрудники полиции выясняют подробные причины происшествия, - рассказали в областной ГИБДД.
В результате ДТП пострадал водитель автоцистерны КамАЗ, с многочисленными травмами мужчину доставили в больницу.