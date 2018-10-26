В Ивделе разыскивают мужчину, пять дней назад ушедшего на рыбалку
В Ивделе уже пять дней ищут рыбака - 38-летнего уроженца Челябинска Евгения Белоглазова. Мужчина отправился рыбачить 21 октября. Рано утром он выплыл на резиновой лодке светло-серого цвета «310 лиман» с мотором «sea-pro».
Последний раз Евгения видели в этот же день, около 16:00 рядом с охотничьей избой примерно в 20 километрах вверх по течению реки Пелым. По словам очевидцев, здесь мужчина неподалеку от берега разводил костер.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
- Был одет в серую вязаную шапку, темно-серую куртку с оранжевыми вставками на плечах, рукавах и капюшоне,штаны защитного зеленого цвета типа «флора» и черные резиновые сапоги до колен, - говорится в ориентировке.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Евгения Белоглазова, просят сообщить по телефонам: 902, +79536090934, 83438622073, 83438622442.