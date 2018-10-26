Уралтрансбанк «съел» все деньги нового екатеринбургского театра за неделю до его открытия

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-26T15:11:38+03:00

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В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказался один из театров. И это при том, что культурное учреждение еще даже не успело открыться.

Новый театр под названием «Место» должен открыться 1 ноября на Пушкина, 12 сразу двумя премьерами, но за неделю труппа узнала, что осталась без единого гроша. Накануне Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка, где хранились сбережения театра.

- Просим поддержать наш проект в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах. Ровно за неделю до первой премьеры отозвали лицензию у Уралтрансбанка, на счёте которого находились грантовые средства проекта от Фонда Михаила Прохорова и Союза Театральных Деятелей РФ, - рассказали артисты. - Это значит, что финансирование, которое должно было пойти на гонорары актёров, аренду помещения и другие расходы, мы уже не сможем получить.

Несмотря на финансовые трудности труппа приняла решение продолжить работу над спектаклями, но просит неравнодушных зрителей поддержать их.

Для этого можно купить билет на спектакль или перечислить деньги на счет Фонда «Культурный транзит».