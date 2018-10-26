Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-26T14:26:03+03:00

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С бывшего главы Среднеуральского округа Бориса Тарасова взыскали 61,7 миллиона рублей. Именно в такую сумму был оценен ущерб от незаконной продажи участка под строительство дачникам.

- Действия Бориса Тарасова причинили значительный материальный ущерб бюджету городского округа в размере 49,3 миллиона рублей и бюджету Свердловской области в размере свыше 12,3 миллиона, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Позже к подсудимому обратился мужчина, представившийся полицейским. Он предложил за миллион рублей «замять дело», на что Тарасов согласился. В результате правоохранитель оказался обычным мошенником, а на мэра завели второе уголовное дело.

В декабре прошлого года Тарасова признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на дачу взятки в крупном размере и отправили за решетку.

Накануне суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с бывшего главы муниципалитета нанесенный им ущерб.