Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
С бывшего главы Среднеуральского округа Бориса Тарасова взыскали 61,7 миллиона рублей. Именно в такую сумму был оценен ущерб от незаконной продажи участка под строительство дачникам.
- Действия Бориса Тарасова причинили значительный материальный ущерб бюджету городского округа в размере 49,3 миллиона рублей и бюджету Свердловской области в размере свыше 12,3 миллиона, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Позже к подсудимому обратился мужчина, представившийся полицейским. Он предложил за миллион рублей «замять дело», на что Тарасов согласился. В результате правоохранитель оказался обычным мошенником, а на мэра завели второе уголовное дело.
В декабре прошлого года Тарасова признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на дачу взятки в крупном размере и отправили за решетку.
Накануне суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с бывшего главы муниципалитета нанесенный им ущерб.