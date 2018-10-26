В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
В Верхней Салде гонщик на Kia Cerato сбил на пешеходном переходе двоих детей. Авария произошла утром на улице Воронова, когда 16-летняя студентка техникума провожала в школу 9-летнего брата.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Водитель Kia, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в нарушение требований дорожной разметки начал обгонять Toyota, при этом не убедился в безопасности маневра и продолжил движение, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В результате брат с сестрой оказались под колесами иномарки. Мальчик получил незначительные травмы и был отпущен домой, а девочку-подростка госпитализировали с сотрясением мозга.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Госавтоинспекции отметили, что не предоставление преимущества пешеходам на «зебре» является одной из причин тяжких ДТП. Ежедневно в регионе происходит порядка 100 таких аварий.