В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-26T13:13:43+03:00

Водитель не заметил детей из-за машины, которую он решил обогнать прямо на пешеходном переходе

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В Верхней Салде гонщик на Kia Cerato сбил на пешеходном переходе двоих детей. Авария произошла утром на улице Воронова, когда 16-летняя студентка техникума провожала в школу 9-летнего брата.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель Kia, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в нарушение требований дорожной разметки начал обгонять Toyota, при этом не убедился в безопасности маневра и продолжил движение, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В результате брат с сестрой оказались под колесами иномарки. Мальчик получил незначительные травмы и был отпущен домой, а девочку-подростка госпитализировали с сотрясением мозга.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции отметили, что не предоставление преимущества пешеходам на «зебре» является одной из причин тяжких ДТП. Ежедневно в регионе происходит порядка 100 таких аварий.