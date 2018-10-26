Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
Медосмотр пройдут 250 работников подземки
Подобные медосмотры - стандартная процедура в работе МУПаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудников екатеринбургского метрополитена проверят на наркотики. По информации на сайте госзакупок, на исследование потратят 372 тысячи рублей. Медосмотр должны будут пройти абсолютно все 250 сотрудников городской подземки.
- Услуги специалистов должны оказываться по единому адресу и в радиусе трех километров от станций метрополитена, - говорится в техзадании.
Подрядчик, выигравший тендер, проведет химико-токсикологическое исследование анализов на содержание опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, амфетамина, метамфетамина, а также кокаина и метадона.