2018-10-26T12:56:09+03:00
Общество

Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей

Медосмотр пройдут 250 работников подземки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Подобные медосмотры - стандартная процедура в работе МУПаПодобные медосмотры - стандартная процедура в работе МУПаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудников екатеринбургского метрополитена проверят на наркотики. По информации на сайте госзакупок, на исследование потратят 372 тысячи рублей. Медосмотр должны будут пройти абсолютно все 250 сотрудников городской подземки.

- Услуги специалистов должны оказываться по единому адресу и в радиусе трех километров от станций метрополитена, - говорится в техзадании.

Подрядчик, выигравший тендер, проведет химико-токсикологическое исследование анализов на содержание опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, амфетамина, метамфетамина, а также кокаина и метадона.

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