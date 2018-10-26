На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-26T12:28:36+03:00

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В Екатеринбурге на полигоне бытовых отходов, кажется, скоро не останется места. Туда чуть ли не каждую неделю свозят гигантское количество запрещенных или сомнительных продуктов.

На этот раз здесь «похоронили» три тонны груш, винограда и сливы. Откуда привезли фрукты остается только гадать - маркировки на них не было.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области

- В соответствии с Указом Президента и Постановлением Правительства Российской Федерации подкарантинная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Всего с начала этого года на полигоне было раздавлено и смешано с землей 36,5 тонн запрещенных овощей и фруктов.