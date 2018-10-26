2018-10-26T12:01:53+03:00
Общество

Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя

На борту автобуса был указан адрес и телефон заведения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Незаконность рекламы подтвердилась во время «проверочной закупки»Незаконность рекламы подтвердилась во время «проверочной закупки»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские антимонопольщики оштрафовали Екатеринбургский МОАП за рекламу салона интим-услуг. На борту автобуса № 95 была размещена фотография, адрес и телефон клуба, в котором располагался бордель. Это подтвердилось во время «проверочной закупки».

- В соответствии с федеральным законом «О рекламе» ответственность за нарушение требований несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель, - сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области. - Установлено, что рекламодателем является ООО "Кристалл", а рекламораспространителем - ЕМУП МОАП. Между ними был заключен договор оказания услуг.

За нарушение закона транспортников наказали рублем, обязав заплатить 100 тысяч рублей. Суды поддержали позицию антимонопольного органа. В настоящий момент штраф оплачен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
Пожарные потушили загоревшийся в Тавде ангар с мебелью
В Каменск-Уральском будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 97 миллионов рублей
На Урале прокуратура добилась двукратного срока для наркосбытчика
Мэрия Екатеринбурга пустит бесплатные автобусы до мемориала жертвам политических репрессий
Мэр Екатеринбурга установил новую среднюю стоимость квадратного метра жилья
В выходные в Екатеринбург вернутся дожди
Дорожники за 7 миллионов рублей отремонтируют трассу Екатеринбург-Тюмень
У жителя Кировграда за долги арестовали кур, свинью и петуха
«Автомобилист» одержал 20-ю победу, обыграв дома магнитогорский «Металлург»
На Полевском тракте Daewoo Matiz насмерть сбил пешехода
Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей
БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон
На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей
В Горном университете состоялись выборы ректора
В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей
Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы