Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-26T12:01:53+03:00

На борту автобуса был указан адрес и телефон заведения

Изменить размер текста: A A

Уральские антимонопольщики оштрафовали Екатеринбургский МОАП за рекламу салона интим-услуг. На борту автобуса № 95 была размещена фотография, адрес и телефон клуба, в котором располагался бордель. Это подтвердилось во время «проверочной закупки».

- В соответствии с федеральным законом «О рекламе» ответственность за нарушение требований несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель, - сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области. - Установлено, что рекламодателем является ООО "Кристалл", а рекламораспространителем - ЕМУП МОАП. Между ними был заключен договор оказания услуг.

За нарушение закона транспортников наказали рублем, обязав заплатить 100 тысяч рублей. Суды поддержали позицию антимонопольного органа. В настоящий момент штраф оплачен.