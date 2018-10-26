Пожарные потушили загоревшийся в Тавде ангар с мебелью

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-26T11:33:30+03:00

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В Тавде спустя 1,5 часа пожарным удалось потушить мебельный склад. Все работники смогли самостоятельно покинуть здание еще до приезда спасателей. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

- В результате пожара пострадавших нет. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на помещения ангара. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.