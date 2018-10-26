2018-10-26T11:13:06+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 97 миллионов рублей

Мужчине грозит до 10 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жертвами горе-строителя стали 62 человекаЖертвами горе-строителя стали 62 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском перед судом предстанет застройщик, обвиняемый в хищении у дольщиков 97,8 миллионов рублей.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» Николай Спешилов должен был возвести в городе два многоквартирника. Но получение разрешения на работы было нужно мужчине лишь для того, чтобы обмануть дольщиков.

- Полученные средства он незаконно перевел на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками фирм-однодневок, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали никаких услуг, связанных со строительством домов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Жертвами стали 62 человека.

На застройщика завели уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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