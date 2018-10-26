На Урале прокуратура добилась двукратного срока для наркосбытчика
Прокуратура Свердловской области добилась ужесточения приговора для наркосбытчика. Павел Мокрушин был задержан при попытке перевезти из Москвы в Нижнесергинский район 864 граммов вещества, содержащего героин.
- Гособвинение просило наказать мужчину по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Но суд переквалифицировал действия на «Незаконную перевозку без цели сбыта наркотического средства в крупном размере», - рассказали в надзорном ведомстве.
В результате Мокрушин получил четыре года колонии общего режима. Не согласившись с приговором прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд. На этот раз служители Фемиды их требования поддержали и приговорили Павла Мокрушина 9,5 годам колонии строгого режима.
У мужчины также имелся подельник, которого разыскивают до сих пор.