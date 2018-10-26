Мэрия Екатеринбурга пустит бесплатные автобусы до мемориала жертвам политических репрессий

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-26T10:10:33+03:00

После традиционной панихиды всех участников привезут обратно в город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспорт будет ждать жителей и гостей города у входа в здание Администрации

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Власти Екатеринбурга организуют беслатные автобусы до мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. В воскресенье в 13:00 здесь состоится традиционная гражданская панихида.

- В воскресенье бесплатные автобусы будут ждать всех жителей и гостей города у входа в здание Администрации. Выезд на место проведения митинга в 12 часов. По завершению мероприятия в 14:05 все участники смогут также организованно приехать обратно в город, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом году это будет 22 по счету мероприятие у мемориального комплекса, построенного городскими властями в 1996 году.