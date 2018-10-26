2018-10-26T09:50:10+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга установил новую среднюю стоимость квадратного метра жилья

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Олег ЗолотоФото: Олег Золото
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил среднюю стоимость одного квадратного метра жилья. На четвертый квартал этого года сумма сумма составит 59 тысяч рублей. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте города.

- Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», в размере 59 167 рублей 00 копеек, - говорится в документе.

Несмотря на то, что в Ектеринбурге новые жилые комплексы растут как грибы после дождя, «хрущевки» и «брежневки» не уступают им в спросе. С начала года «вторичка» в уральской столице подорожала уже на три процента.

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