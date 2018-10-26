Мэр Екатеринбурга установил новую среднюю стоимость квадратного метра жилья
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил среднюю стоимость одного квадратного метра жилья. На четвертый квартал этого года сумма сумма составит 59 тысяч рублей. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте города.
- Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», в размере 59 167 рублей 00 копеек, - говорится в документе.
Несмотря на то, что в Ектеринбурге новые жилые комплексы растут как грибы после дождя, «хрущевки» и «брежневки» не уступают им в спросе. С начала года «вторичка» в уральской столице подорожала уже на три процента.