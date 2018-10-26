2018-10-26T09:50:26+03:00
Общество

В выходные в Екатеринбург вернутся дожди

Будет пасмурно, но тепло
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уже со следующей недели в городе начнутся снегопадыУже со следующей недели в городе начнутся снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральскую столицу в предстоящие выходные снова вернутся дожди. Первые небольшие осадки пройдут в городе уже сегодня.

В пятницу, 26 октября, днем ожидается +12 градусов, переменная облачность, временами дождь. Ветер южный четыре метра в секунду.

В субботу, 27 октября, днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью будет +5. Сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер западный четыре метра в секунду.

В воскресенье, 28 октября, днем столбики термометров покажут +3 градуса, ночью опустятся до 0. Ожидаются кратковременные дожди, облачность, ветер южный три метра в секунду.

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