В выходные в Екатеринбург вернутся дожди
Будет пасмурно, но тепло
Уже со следующей недели в городе начнутся снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральскую столицу в предстоящие выходные снова вернутся дожди. Первые небольшие осадки пройдут в городе уже сегодня.
В пятницу, 26 октября, днем ожидается +12 градусов, переменная облачность, временами дождь. Ветер южный четыре метра в секунду.
В субботу, 27 октября, днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью будет +5. Сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер западный четыре метра в секунду.
В воскресенье, 28 октября, днем столбики термометров покажут +3 градуса, ночью опустятся до 0. Ожидаются кратковременные дожди, облачность, ветер южный три метра в секунду.