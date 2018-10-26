В выходные в Екатеринбург вернутся дожди

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-26T09:50:26+03:00

Уже со следующей недели в городе начнутся снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будет пасмурно, но тепло

Изменить размер текста: A A

В уральскую столицу в предстоящие выходные снова вернутся дожди. Первые небольшие осадки пройдут в городе уже сегодня.

В пятницу, 26 октября, днем ожидается +12 градусов, переменная облачность, временами дождь. Ветер южный четыре метра в секунду.

В субботу, 27 октября, днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью будет +5. Сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер западный четыре метра в секунду.

В воскресенье, 28 октября, днем столбики термометров покажут +3 градуса, ночью опустятся до 0. Ожидаются кратковременные дожди, облачность, ветер южный три метра в секунду.