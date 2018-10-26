Дорожники за 7 миллионов рублей отремонтируют трассу Екатеринбург-Тюмень

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-26T08:34:59+03:00

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На Урале ищут подрядчика, который отремонтирует участок на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. За работу «Уралуправтодор» заплатит 7,2 миллиона рублей.

- Дорожники должны будут реконструировать участок от 240-го до 250-го километра. План ремонта должен быть разработан до конца этого года, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Кроме того, в этом году на 318-м, 148-м и 168-м километрах трассы Екатеринбург-Тюмень появятся посты фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Новшеством станет сотрудничество с радиостанциями, частота которых ловится по сети федеральных трасс «Уралуправтодора». По радио водители смогут узнавать и передавать друг другу текующую обстановку о состоянии проезда, ДТП, ограничениях и ремонтах.