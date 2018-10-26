2018-10-26T08:34:59+03:00
Недвижимость

Дорожники за 7 миллионов рублей отремонтируют трассу Екатеринбург-Тюмень

Протяженность реконструируемого участка составит 10 километров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Урале ищут подрядчика, который отремонтирует участок на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. За работу «Уралуправтодор» заплатит 7,2 миллиона рублей.

- Дорожники должны будут реконструировать участок от 240-го до 250-го километра. План ремонта должен быть разработан до конца этого года, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Кроме того, в этом году на 318-м, 148-м и 168-м километрах трассы Екатеринбург-Тюмень появятся посты фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Новшеством станет сотрудничество с радиостанциями, частота которых ловится по сети федеральных трасс «Уралуправтодора». По радио водители смогут узнавать и передавать друг другу текующую обстановку о состоянии проезда, ДТП, ограничениях и ремонтах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Екатеринбурга пустит бесплатные автобусы до мемориала жертвам политических репрессий
Мэр Екатеринбурга установил новую среднюю стоимость квадратного метра жилья
В выходные в Екатеринбург вернутся дожди
У жителя Кировграда за долги арестовали кур, свинью и петуха
«Автомобилист» одержал 20-ю победу, обыграв дома магнитогорский «Металлург»
На Полевском тракте Daewoo Matiz насмерть сбил пешехода
Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей
БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон
На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей
В Горном университете состоялись выборы ректора
В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей
Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы