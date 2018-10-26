У жителя Кировграда за долги арестовали кур, свинью и петуха

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-26T10:09:37+03:00

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Житель Кировграда за долги чуть не лишился своего домашнего хозяйства. Мужчина держал кур, гусей, свиней и коров. И все с разведением шло хорошо, пока уралец не попал в ДТП.

Решением суда мужчину признали виновным в аварии и обязали выплатить пострадавшему 400 тысяч материального ущерба. Но должник посчитал вердикт несправедливым и игнорировал выплаты, пока к нему не нагрянули приставы.

- В рамках принудительных мер было проверено имущественное положение должника. Из ликвидного имущества у него имелись три гуся, 10 кур и свинья Машка. Все они были арестованы и оставлены должнику на ответственное хранение, - рассказали вУФССП по Свердловской области.

Мужчина воспользовался своим правом и сам продал мелкий скот и птицы. Но так как стоимость живности не превышала 30 тысяч рублей, то следом у должника забрали и трех коров, передав их на оценку.

Вот тут сердце должника дрогнуло и он, не желая расставаться с крупнорогатым скотом, начал выплачивать долг.