2018-10-26T10:09:37+03:00
Общество

У жителя Кировграда за долги арестовали кур, свинью и петуха

Мелкий скот и птицу пришлось продать в счет частичного погашения платежей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суда признал мужчину виновником аварии и обязал выплатить пострадавшему 400 тысяч рублейСуда признал мужчину виновником аварии и обязал выплатить пострадавшему 400 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Кировграда за долги чуть не лишился своего домашнего хозяйства. Мужчина держал кур, гусей, свиней и коров. И все с разведением шло хорошо, пока уралец не попал в ДТП.

Решением суда мужчину признали виновным в аварии и обязали выплатить пострадавшему 400 тысяч материального ущерба. Но должник посчитал вердикт несправедливым и игнорировал выплаты, пока к нему не нагрянули приставы.

- В рамках принудительных мер было проверено имущественное положение должника. Из ликвидного имущества у него имелись три гуся, 10 кур и свинья Машка. Все они были арестованы и оставлены должнику на ответственное хранение, - рассказали вУФССП по Свердловской области.

Мужчина воспользовался своим правом и сам продал мелкий скот и птицы. Но так как стоимость живности не превышала 30 тысяч рублей, то следом у должника забрали и трех коров, передав их на оценку.

Вот тут сердце должника дрогнуло и он, не желая расставаться с крупнорогатым скотом, начал выплачивать долг.

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