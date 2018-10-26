2018-10-26T07:40:42+03:00
Спорт

«Автомобилист» одержал 20-ю победу, обыграв дома магнитогорский «Металлург»

Уже в первом периоде «шоферы» добились тройного преимущества
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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«Автомобилист» одержал 20-ю победу в рамках матчей КХЛ. На домашней площадке подопечные Андрея Мартемьянова обыграли магнитогорский «Металлург».

С самого начала матча «шоферы» беспощадно атаковали ворота противника. Счет открыл Андрей Обидин, а через минуту Вячеслав Литовченко удвоил преимущество - 2:0. Но этого екатеринбуржцам, конечно, было мало, и к 17-й минуте Георгий Белоусов забил третий безответный гол.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- Весь результат был в первом периоде, но я горжусь командой. Многие после такого отставания уже не играют, но наши спортсмены продолжили сражаться и в остальных периодах были сильнее хозяев и показали в итоге счет, - прокомменитровал наставник «Металлурга» Яндач Йозеф.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

После перерыва «Металлург» наконец смог отойти от ноля, а в начале третьего сократил отставание до минимума - 3:2. Стефан Да Коста забросил четвертую шайбы, но гости тут же ее отыграли - 4:3.

Все решилось напоследний минуте матча, когда Егор Миловзоров отправил пятую шайбу в пустые ворота.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- Забив 3:0 мы стали осторожничать и отпустили игру. Соперник - очень грамотная и мощная команда - сразу этим воспользовался. Но защитники и центральные нападающие неплохо сыграли - ловили много шайб на себя, - сказал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Нам многое не дали показать, но то, что мы воспользовались микромоментами для взятия ворот - это тоже дорогого стоит.

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