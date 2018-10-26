2018-10-26T07:18:00+03:00
Происшествия

На Полевском тракте Daewoo Matiz насмерть сбил пешехода

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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На Полевском тракте возле пешеходного перехода автоледи на Daewoo Matiz сбила человека. 29-летняя женщина ехала из Екатеринбурга в Горный Щит, когда из темноты неожиданно показался и тут же скрылся под колесами пешеход.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Женщина переходила дорогу в неположенном месте, не дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода шесть метров, - рассказали в областной ГИБДД. - Пострадавшая погибла. Документов у нее с собой не было, поэтому личность пока не установлена. На вид женщине около 60 лет.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В Госавтоинспекции также добавили, что стаж вождения водителя Daewoo Matiz 11 лет

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