Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-25T18:02:13+03:00

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В четверг в 17:30 на 335 километре трассы «Екатеринбург-Серов» произошло смертельное ДТП с участием трактора и грузовика «МАН».

Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель фуры двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга по крайней правой полосе.

Фото: пресс-служба областной ГИБДД

С крайней левой полосы поперек дороги неожиданно вылетел трактор. В результате произошло столкновение, и трактор перевернуло ударной волной. 52-летний водитель выпал из трактора, из-за травм он скончался на месте ДТП. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.