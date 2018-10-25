Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
В четверг в 17:30 на 335 километре трассы «Екатеринбург-Серов» произошло смертельное ДТП с участием трактора и грузовика «МАН».
Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель фуры двигался со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга по крайней правой полосе.
Фото: пресс-служба областной ГИБДД
С крайней левой полосы поперек дороги неожиданно вылетел трактор. В результате произошло столкновение, и трактор перевернуло ударной волной. 52-летний водитель выпал из трактора, из-за травм он скончался на месте ДТП. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.