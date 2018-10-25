2018-10-25T16:41:44+03:00
Происшествия

На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей

Изначально им грозило до четырех лет тюрьмы
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении подозреваемых.Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении подозреваемых.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Первоуральске решилась судьба семи местных жителей, которые подозревались в создании подпольных «казино». Так, по версии следствия, объединившись в группы по 2-3 человека они, независимо друг от друга, организовали игровые залы. За это им грозило до четырех лет тюрьмы.

- В разное время их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а использовавшееся предприимчивыми молодыми людьми игорное оборудование - изъято, - пояснили в СУ СКР по Свердлвоской области. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых молодые люди признали свою вину, активно способствовали раскрытию преступлений и загладили причиненный преступлениями вред.

Когда расследование уже подходило к концу, подозреваемые попросили прекратить уголовные дела и ограничить наказание судебным штрафом. Так как преступление они совершили впервые и возместили причиненный ущерб, следователи пошли им навстречу. В итоге суд постановил прекратить уголовные дела и приговорить подозреваемых к 300 тысячам рублей штрафов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон
На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей
В Горном университете состоялись выборы ректора
В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей
Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы
Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике
Житель Урал приревновал сожительницу и зарезал ее
Мэрия Екатеринбурга может купить четыре низкопольных трамвая, презентованных на «Иннопроме»
Екатеринбургские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ через онлайн-тренажер
На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники
К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
В Екатеринбурге байкер столкнулся с трактором
Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок
В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка
В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда
Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна