На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-25T16:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Первоуральске решилась судьба семи местных жителей, которые подозревались в создании подпольных «казино». Так, по версии следствия, объединившись в группы по 2-3 человека они, независимо друг от друга, организовали игровые залы. За это им грозило до четырех лет тюрьмы.

- В разное время их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а использовавшееся предприимчивыми молодыми людьми игорное оборудование - изъято, - пояснили в СУ СКР по Свердлвоской области. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых молодые люди признали свою вину, активно способствовали раскрытию преступлений и загладили причиненный преступлениями вред.

Когда расследование уже подходило к концу, подозреваемые попросили прекратить уголовные дела и ограничить наказание судебным штрафом. Так как преступление они совершили впервые и возместили причиненный ущерб, следователи пошли им навстречу. В итоге суд постановил прекратить уголовные дела и приговорить подозреваемых к 300 тысячам рублей штрафов.