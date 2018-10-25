БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-25T16:08:17+03:00

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Баскетбольный клуб «Урал» поддержит пятиклассника Никиту, который получил двойку из-за того, что не посмотрел фильм «Движение вверх». Позже выяснилось, что у ребенка были на это веские причины. Семья мальчика живет не богато и не может позволить купить компьютер.

Несмотря на то, что оценку в итоге отменили, инцидент получил широкий резонанс, и многие захотели поддержать школьника. Ассоциация студенческого баскетбола пригласила мальчика в Москву на экскурсию по «Мосфильму» и встречу с актерами «Движения вверх».

А игроки «Урала» решили сыграть в баскетбол с учениками пятого класса 53 школы, где учится мальчик.

- Мы узнали про эту историю и подумали, что было бы хорошо дать ребятам урок баскетбола, показать нашу игру вживую. Тем более, что один из главных героев фильма Сергей Белов начинал свой путь к олимпийской медали, выступая в Свердловске. А Никите с семьей, который на наш взгляд получил двойку просто по недоразумению, мы подарим абонементы на весь сезон, - рассказал пиар-директор «Урала» Сергей Индейкин.

Кроме того, клуб дозвонился до автора победного паса в финале Олимпиады-72 Ивана Едешко и записал для Никиты напутствие легендарного спортсмена.

- Я желаю не отчаиваться из-за этого недоразумения, заниматься спортом, изучать и любить баскетбол. Насколько знаю, благодаря поддержке АСБ, Никита с папой приедут в Москву, я буду рад увидеться с ними, сделаю памятный подарок и приглашаю вместе посмотреть матч ЦСКА. А учителю хочется сказать, что патриотизм не нужно навязывать, надо создавать условия, чтобы истории больших побед становились интересны детям.

Мастер-класс в школе № 53 состоится 12 ноября.