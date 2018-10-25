На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-25T15:40:15+03:00

Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и вышел из тюрьмы 1,5 года назад

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Полицейские Верхней Салды «по горячим следам» раскрыли угон автомобиля. В дежурную часть обратился 43-летний мужчина, который заявил, что накануне вечером приехал на машине к своему заводу, а утром парковочное место оказалось пустым.

- Приметы и госномер автомашины были немедленно переданы нарядам ГИБДД и ППС, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Буквально через несколько минут от экипажа ДПС поступило сообщение о том, что указанная автомашина остановлена на улице Энгельса возле дома 85. В машине находилось четверо пьяных мужчин в возрасте от 21 до 29 лет, - рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».

За рулем находился не работающий ранее судимый за имущественные преступления житель Нижней Салды. Он пояснил, что владелец машины - его тесть, а ключи он без спроса взял в сумочке жены.

Сейчас задержанный отбывает 10 суток административного ареста за пьяную езду. Также на него заведено уголовное дело по статье «Угон».