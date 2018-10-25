2018-10-25T15:08:50+03:00
Экономика

В Горном университете состоялись выборы ректора

Новым руководителем стал доктор экономических наук
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Алексей Душин (слева) принимает поздравления. Фото: пресс-служба УГГУАлексей Душин (слева) принимает поздравления. Фото: пресс-служба УГГУ
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В УГГУ прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора. На ней большинством голосов был избран доктор экономических наук Алексей Душин, который с августа 2017 года исполняет обязанности руководителя вуза. За него проголосовали 87 делегатов из 104. Второго кандидата на пост ректора – декана факультета городского хозяйства Валерия Копачева – поддержали десять человек. Три бюллетеня признали недействительными.

В течение трех рабочих дней решение конференции будет передано в Министерство науки и высшего образования РФ. Вступить в должность избранный ректор сможет только после издания официального приказа.

Озвучивая программу развития университета, Алексей Душин подчеркнул, что в ближайшие 5 лет УГГУ должен стать ведущим инженерным вузом регионального значения с соответствующим инжиниринговым центром, который бы осуществлял подготовку кадров для промышленности региона.

- Мы будем готовить специалистов для горно-металлургической, строительной и машиностроительной отраслей, а также участвовать в научно-технологических проектах за счет создания кластерной структуры, которая обеспечит тесную связь между образованием, наукой и производством, – отметил Алексей Душин.

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