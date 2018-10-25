2018-10-25T15:22:26+03:00
Экономика

В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей

Правительство региона одобрило региональный бюджет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-21 годов.

По словам и.о. губернатора Алексея Орлова, рост ВРП в следующем году по сравнению с предыдущим прогнозируется на уровне 2,5%, в 2020-м - 2,9% процента, а в 2021-м - 3,1%.

Министр финансов Галина Кулаченко отметила, что рост доходов позволит не только выполнить все соцобязательства, индексировать зарплату бюджетникам, но и увеличить финансирование муниципалитетов.

По планам, доходы областной казны составят 239,2 миллиарда рублей, что на 25,5 миллиарда выше первоначально прогноза. Расходы запланированы в сумме 245,7 миллиарда рублей.

На социальную сферу направят 153,8 миллиарда рублей, на соцполитику выделят 61,8 миллиарда, на образование - 64,6 миллиарда, на здравоохранение - 21,1 миллиарда, на спорт - 3,2 миллиарда, на культуру - 3,1 миллиарда рублей.

- Расходы местных бюджетов спрогнозированы в объеме 82,7 миллиарда рублей с ростом к 2018 году на 14%, - сообщили в Департаменте информполитики региона. - Чтобы повысить заинтересованность местных властей к работе с потенциалом территорий с 1 января 2019 года доходы местных бюджетов возрастут на 5,8 миллиарда рублей за счет увеличения в два раза нормативов по акцизам на нефтепродукты и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также за счет зачисления 50% акцизов на пиво.

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