2018-10-25T14:19:17+03:00
Политика

Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра

3а его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Администрации ПервоуральскаФото: пресс-служба Администрации Первоуральска
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В Первоуральске выбрали нового главу города. Должность мэра займет Игорь Кабец.

Пост досрочно стал вакантным в апреле этого года, когда в отставку ушел Валерий Хорев. С того момента Кабец был исполняющим обязанности главы города. Конкурентами Игоря Валерьевича были Александра Анциферова, Андрей Мурзин, Максим Петухов и Ирина Якупова.

- Конкурс проходил в два этапа - это прием документов и защита программы развития города. Также дума избрала комиссию, которая оценивала кандидатов. Комиссия рекомендовала на должность главы Игоря Кабца, но окончательное решение принималось депутатами, - рассказали в пресс-службе Администрации Первоуральска.

Сегодня, 25 октября, они заслушали краткое содержание программ кандидатов, задали им вопросы и приступили к голосованию. Кандидатуру Кабца поддержали все 23 депутата Гордумы.

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