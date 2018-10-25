Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Новый офис дипломатического представительства находится в БЦ «Высоцкий»
На новом месте консульство работает в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге отпраздновало новоселье. Последний год дипломатическое представительство снимало офис в «Атриум Палас отеле», а на днях переехалов бизнес-центр «Высоцкий». Здесь консульство заняло весь 28-й этаж.
Чтобы передислоцироваться работа консульства была пристановлена с 15 по 22 октября. Теперь оно работает в штатном режиме по адресу - улица Малышева, 51.