2018-10-25T13:20:49+03:00
Общество

Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы

Баснословной суммой денег помогла завладеть ошибка инкассатора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчинам могло грозить до шести лет колонииМужчинам могло грозить до шести лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчинам, которые, воспользовавшись ошибкой инкассатора, украли из банкомата миллион рублей.

Знакомый сообщил Александру Сергиенко, что банкомат в магазине «Пикник» по улице Алтайская, выдаёт вместо 1000-х купюр 5000-е банкноты. Позже выяснилось, что сотрудник банка перепутал денежные ячейки.

Узнав об этом, мужчина тут же придумал, как увеличить семейный доход. Сергиенко положил на карту супруги 40 тысяч рублей и обналичил их в «сломанном» банкомате, получив в итоге 200 тысяч.

Желая поделиться радостью, Сергиенко сообщил о чудо-банкомате приятелю Денису Кудлатову.

- Сергиенко и Кудлатов прибыли в магазин «Пикник». Они стали снимать деньги с карты второго. За час подсудимые изъяли и похитили 984 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе расследования приятели вернули банку основную сумму похищенного.

Суд, учитывая частичное возмещение, назначил Александру Сергиенко штраф в 500 тысяч рублей, Денису Кудлатову - 450 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск банка на 364 тысячи рублей.

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