Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике
Должность заняла давняя соратница Александра Высокинского Марина Андрусь
Фото: екатеринбург.рф
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Должность заняла Марина Андрусь. До этого она уже работала несколько лет с Высокинским: сначала в мэрии, возглавляя комитет стратегического планирования, а позже стала его советником в областном правительстве.
Коллегам нового вице-мэра представил сегодня на заседании комиссии по городскому бюджету Андрей Крюков, ранее занимавший ее должность.
На посту Марина Андрусь будет руководить контроль-ревизионным управлением, Департаментом экономики и Департаментом финансов.