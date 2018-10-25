Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-25T12:46:45+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Должность заняла Марина Андрусь. До этого она уже работала несколько лет с Высокинским: сначала в мэрии, возглавляя комитет стратегического планирования, а позже стала его советником в областном правительстве.

Коллегам нового вице-мэра представил сегодня на заседании комиссии по городскому бюджету Андрей Крюков, ранее занимавший ее должность.

На посту Марина Андрусь будет руководить контроль-ревизионным управлением, Департаментом экономики и Департаментом финансов.