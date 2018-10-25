Житель Урал приревновал сожительницу и зарезал ее

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-25T12:31:44+03:00

Суд назначил ему 8 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Он пытался спасти жизнь возлюбленной и сам вызвал полицию

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Жителя Пригородного района Свердловской области признали виновным в убийстве сожительницы. В начале июля этого года мужчина приревновал возлюбленную и удар ее ножом по горлу.

Мужчина пытался спасти женщину, но было слишком поздно. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Сразу после этого он попытался оказать потерпевшей помощь, однако быстро понял, что сам не справится, поэтому выбежал во двор и попросил соседа вызвать «скорую помощь» и полицию, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Прибывшие медики госпитализировали женщину в больницу, однако, ввиду массивной кровопотери, спасти ее жизнь не удалось.

Следователи провели ряд экспертиз и установили причастность мужчины к убийству. Суд назначил уральцу 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.