Мэрия Екатеринбурга может купить четыре низкопольных трамвая, презентованных на «Иннопроме»

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-25T12:20:29+03:00

В вагоне должно быть не менее 27 сидячих пассажирских мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в ближайшее время может обновиться трамвайный парк. Мэрия города разместила на сайте госзакупок тендер на покупку четырех низкопольных вагонов. На новый общественный транспорт Администрация готова выделить 76,9 миллиона рублей.

- Вагоны должен иметь низкий пол, его доля должна составлять не менее 39% от общей площади салона и образовывать сплошную поверхность без ступенек, на которую можно подняться через одну служебную дверь, сделав при этом всего один шаг с опорной поверхности, - говорится в техзадании.

Также в вагоне должно быть не менее 27 сидячих пассажирских мест и одно для кондуктора. Описание подходит под модель Уралвагонзавода, которая была презентована летом на международной выставке «Иннопром-2018». Разработчики тогда заверили, что их составы будут на треть дешевле зарубежных аналогов.