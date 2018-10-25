2018-10-25T10:56:50+03:00
Общество

Екатеринбургские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ через онлайн-тренажер

Тренировочный вариант экзамена подскажет, что нужно повторить перед настоящим тестированием
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Подать заявку на участие можно до 31 октябряПодать заявку на участие можно до 31 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Будущие выпускники екатеринбургских школ смогут проверить свои знания на специальном онлайн-тренажере - симуляторе ЕГЭ. Он должен познакомить школьников с алгоритмом тестирования и дать понять, какие темы нужно подтянуть.

- Также мы хотим познакомиться с талантливыми школьниками еще до их поступления, чтобы узнать, чего они ждут от учебы в университете и как следует изменить систему высшего образования в стране, - добавляют организаторы.

Сдать пробный экзамен можно будет в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», который проходит в вузе уже седьмой год подряд. Для этого необходимо заполнить заявку на участие, прием открыт до 31 октября.

Старшеклассники, которые лучше всего справятся с заданиями, на несколько дней станут студентами УрФУ и протестируют систему высшего образования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое уральцев, укравших из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы
Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике
Житель Урал приревновал сожительницу и зарезал ее
Мэрия Екатеринбурга может купить четыре низкопольных трамвая, презентованных на «Иннопроме»
На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники
К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
В Екатеринбурге байкер столкнулся с трактором
Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок
В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка
В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда
Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна
На Урале кинологи МЧС и их псы показали мастерство спасения людей из-под завалов
На Урале женщина расчленила брата и расфасовала по пакетам