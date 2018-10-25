Екатеринбургские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ через онлайн-тренажер

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-25T10:56:50+03:00

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Будущие выпускники екатеринбургских школ смогут проверить свои знания на специальном онлайн-тренажере - симуляторе ЕГЭ. Он должен познакомить школьников с алгоритмом тестирования и дать понять, какие темы нужно подтянуть.

- Также мы хотим познакомиться с талантливыми школьниками еще до их поступления, чтобы узнать, чего они ждут от учебы в университете и как следует изменить систему высшего образования в стране, - добавляют организаторы.

Сдать пробный экзамен можно будет в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», который проходит в вузе уже седьмой год подряд. Для этого необходимо заполнить заявку на участие, прием открыт до 31 октября.

Старшеклассники, которые лучше всего справятся с заданиями, на несколько дней станут студентами УрФУ и протестируют систему высшего образования.