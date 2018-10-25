На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-25T10:45:32+03:00

Своей ошибки в магазине так и не признали Фото: Наталья КСЕНОФОНТОВА

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В Екатеринбурге инвалид по зрению II группы был вынужден судиться с продавцом салона связи. Мужчина попросил подобрать ему наушники для телефона VERTEXD503. Консультант посоветовал, так называемые «вкладыши» c микрофоном SoniMorex15APB.

Однако дома покупатель обнаружил, что слушать музыку в наушниках невозможно - в них постоянно присутствует посторонний низкочастотный фон.

- В соответствии с законом «О защите прав потребителей», если продавец был поставлен в известность о конкретных целях приобретения товара, то он обязан передать товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Кроме того, до покупателя должны быть доведены сведения об основных свойствах товара, что в данном случае сделано не было.

Мужчина обратился к юристу, который помог составить претензию с просьбой расторгнуть договор купли-продажи, но в салоне документ проигнорировали. Тогда покупатель отправился в суд.

Служители Фемиды обязали магазин выплатить стоимость наушников, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф - 2729 рублей.