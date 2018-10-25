2018-10-25T11:01:50+03:00
Общество

К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Через два года свердловчане смогут ни в чем себе не отказыватьЧерез два года свердловчане смогут ни в чем себе не отказыватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Свердловской области пообещали небывалый рост зарплат. Средний доход планируют увеличить до 45 тысяч рублей, правда с оговоркой - к 2021 году. Об этом заявил глава Минстерства экономики Александр Ковальчик. Прогноз сформирован в трех вариантах: консервативном, целевом и базовом.

- Базовый сценарий прогноза предполагает ускорение темпов экономического роста, повышение инвестиционной активности и производительности труда, что позволит обеспечить рост заработной платы и сохранить устойчивую ситуацию на рынке труда, - сказал глава ведомства. - Ожидается, что темпы роста ВРП будут нарастать со 102,5% в 2019 году до 103,1% в 2021-м.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подчеркнул, что прогноз полностью соотносится с вариантом социально-экономического развития страны.

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