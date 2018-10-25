К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
Жителя Свердловской области пообещали небывалый рост зарплат. Средний доход планируют увеличить до 45 тысяч рублей, правда с оговоркой - к 2021 году. Об этом заявил глава Минстерства экономики Александр Ковальчик. Прогноз сформирован в трех вариантах: консервативном, целевом и базовом.
- Базовый сценарий прогноза предполагает ускорение темпов экономического роста, повышение инвестиционной активности и производительности труда, что позволит обеспечить рост заработной платы и сохранить устойчивую ситуацию на рынке труда, - сказал глава ведомства. - Ожидается, что темпы роста ВРП будут нарастать со 102,5% в 2019 году до 103,1% в 2021-м.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подчеркнул, что прогноз полностью соотносится с вариантом социально-экономического развития страны.