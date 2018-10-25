Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-25T09:43:46+03:00

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В Свердловской области подвели итоги космического мониторинга лесов. В областной департамент лесного хозяйства поступило 107 карточек дешифрирования, на которых зафиксированы незаконная рубка или превышение ее площади.

В ходе осмотров подтвердились 59 наоушений закона, в результате которых были уничтожены 12766 кубометров древесины.

- Всем директорам лесничеств дано указание привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. Также в обязательном порядке будет проведена профилактическая работа с арендаторами лесных участков, чтобы исключить нарушения требований лесного законодательства в будущем, - сказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

В общей сложности космической съемке подверглись 11 лесничеств области, и в каждом из них обнаружились незаконные рубки. Следующий мониторинг лесов пройдет в регионе весной 2019 года.