2018-10-25T09:18:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача

За последние два года мужчина девять раз привлекался за нарушение ПДД, из которых восемь - за превышение скорости
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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В уральской столице произошла погоня, что называется, в лучших традициях кинобоевиков. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, на улице Димитрова экипаж ДПС попросил остановиться для проверки документов «Ниву». Однако водитель вместо этого только прибавил газу.

Дальше, как в кино: вой сирен, требование остановиться, предупредительный выстрел в воздух. Но Шумахер не обратил на это внимания, заехал на АЗС, где столкнулся с преследовавшим его патрулем, а затем свернул в лес.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Оставшийся боекомплект сотрудники ГИБДД разрядили прицельно по колесам. В результате гонщика задержали на улице Грибоедова. Им оказался пьяный местный индивидуальный предприниматель.

- За отказ от прохождения медосвидетельствования и остановиться, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и отсутствие полиса ОСАГО в отношении лихача возбуждено пять административных дел, - добавил полковник Горелых. - Собранные материалы органы внутренних дел направили в суд. В результате ДТП и применения огнестрельного оружия никто не пострадал.

За последние два года бизнесмен-гонщик девять раз привлекался за нарушение ПДД, восемь из них - за превышение скорости.

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