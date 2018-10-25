2018-10-25T07:56:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда

Запрещенные фрукты раздавили бульдозером на полигоне бытовых отходов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской областиФото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области
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В уральской столице избавились еще от 568 килограммов санкционных фруктов. На плодоовощной базе Екатеринбурга сотрудники Росссельхознадзора, ФСБ и таможни обнаружили запрещенные к ввозу груши и виноград.

- В ходе проверки выявлены 308 килограммов свежих груш (25 деревянных ящиков) и 260 килограммов винограда (34 пластиковых ящика) неустановленного происхождения с отсутствием маркировки, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сомнительные фрукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов. Всего с начала года было раздавлено и смешано с землей около 34 тонн запрещенных фруктов и овощей.

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