В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-25T07:56:54+03:00

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В уральской столице избавились еще от 568 килограммов санкционных фруктов. На плодоовощной базе Екатеринбурга сотрудники Росссельхознадзора, ФСБ и таможни обнаружили запрещенные к ввозу груши и виноград.

- В ходе проверки выявлены 308 килограммов свежих груш (25 деревянных ящиков) и 260 килограммов винограда (34 пластиковых ящика) неустановленного происхождения с отсутствием маркировки, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сомнительные фрукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов. Всего с начала года было раздавлено и смешано с землей около 34 тонн запрещенных фруктов и овощей.