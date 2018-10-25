Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
Свердловская область оказалась лидером по количеству почетных доноров крови. Об этом рассказал депутата Госдумы Андрей Альшевских. Сам чиновник прочитал об этом, когда изучал документы федерального бюджета. Сегодня в регионе проживает 30 тысяч почетных доноров.
- В «недрах» федерального бюджета обнаружил прям мощную цифру. В Свердловской области проживает самое большое количество почетных доноров по стране. То есть Урал не только опорный край державы. Но и кровеносный. Земляки, вы - герои. Низкий вам поклон! - написал Альшевских в Facebook.
На втором месте расположилась Московская область, где завсегдатаев сдать кровь почти на две тысячи меньше. Третью строчку с результатом 26,6 тысяч человек заняла Нижегородская область.