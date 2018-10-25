Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови

СЕГОДНЯ 07:34 2018-10-25T07:35:15+03:00

В регионе это звание носят 30 тысяч человек

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Свердловская область оказалась лидером по количеству почетных доноров крови. Об этом рассказал депутата Госдумы Андрей Альшевских. Сам чиновник прочитал об этом, когда изучал документы федерального бюджета. Сегодня в регионе проживает 30 тысяч почетных доноров.

- В «недрах» федерального бюджета обнаружил прям мощную цифру. В Свердловской области проживает самое большое количество почетных доноров по стране. То есть Урал не только опорный край державы. Но и кровеносный. Земляки, вы - герои. Низкий вам поклон! - написал Альшевских в Facebook.

На втором месте расположилась Московская область, где завсегдатаев сдать кровь почти на две тысячи меньше. Третью строчку с результатом 26,6 тысяч человек заняла Нижегородская область.