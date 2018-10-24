На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-24T17:03:36+03:00

Пока транспорт идет в обход

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В Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку «Калининская» на проспекте Космонавтов, расположенную возле завода имени Калинина.

Реконструкция объекта завершится до начала ноября, сейчас здесь завершается отделка платформы ожидания. Совсем недавно на остановке установили оригинальные дуги и специальный навес.

Фото: Яндекс.Карты

- Сейчас объект закрыт на период проведения необходимых работ – общественный транспорт следует через остановки «Техническое училище» и «Педуниверситет», - рассказали в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Отметим, открытие остановки перенесли на более поздний срок из-за того, что поставщик не вовремя поставил на объект новую конструкцию.