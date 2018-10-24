2018-10-24T17:03:36+03:00
Недвижимость

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку

Пока транспорт идет в обход
Лев Истомин
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Новый объект откроют в начале ноября. Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского районаНовый объект откроют в начале ноября. Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района
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В Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку «Калининская» на проспекте Космонавтов, расположенную возле завода имени Калинина.

Реконструкция объекта завершится до начала ноября, сейчас здесь завершается отделка платформы ожидания. Совсем недавно на остановке установили оригинальные дуги и специальный навес.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

- Сейчас объект закрыт на период проведения необходимых работ – общественный транспорт следует через остановки «Техническое училище» и «Педуниверситет», - рассказали в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Отметим, открытие остановки перенесли на более поздний срок из-за того, что поставщик не вовремя поставил на объект новую конструкцию.

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