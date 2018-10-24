Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-24T15:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Екатеринбурга произошла массовая авария. На пересечении улиц 8 Марта и Радищева столкнулись Volvo и Peugeo. От удара французскую иномарку отбросило на тротуар, где под колеса машины попали несколько пешеходов. остановиться автомобиль сумел только врезавшись в столб.

Фото: очевидцы аварии

- Volvo выехал на красный сигнал светофора. Пострадавших, минимум, трое, - рассказала свидетельница.

Фото: очевидцы аварии

На месте сейчас работают три бригады «скорой» и инспекторы ГИБДД. Дать комментарий в Госавтоинспекции обещали позднее. Также были вызваны пожарные - после столкновения из бака Peugeo растеклось топливо.