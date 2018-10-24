2018-10-24T16:34:12+03:00
Общество

На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С полей убирают последний урожайС полей убирают последний урожайФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области завершена уборочная кампания. В эти дни с полей убирают последний урожай. Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия, аграриям удалось выполнить все плановые показатели.

Планировалось произвести не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 40 тысяч тонн овощей и заготовить на голову скота по 30 центнеров кормов.

- Собрано 657 тысяч тонн зерна, 258 тысяч тонн картофеля, что полностью обеспечивает нужды населения, более 40 тысяч тонн овощей. Сельхозпроизводители перевыполнили план по заготовке кормовых культур для животноводства. Все полевые работы планируется завершить к концу октября, - рассказал заместитель министра АПК и продовольствия Артем Бахтерев.

Сейчас на полях продолжаются работы по посеву озимых зерновых культур. Также погода позволяет проводить подготовку почвы к весенней вспашке.

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