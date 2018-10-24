2018-10-24T15:21:31+03:00
Происшествия

На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело

Ей грозит до 7 лет колонии
Олег Галимов
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Недавно Маша избила девочку, которая увела у нее парня. Фото: соцсетиНедавно Маша избила девочку, которая увела у нее парня. Фото: соцсети
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После известий о банде школьниц с севера Свердловской области под предводительством 15-летней Марии (имя изменено – прим.ред.) следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Бунтарке и ее подружкам грозит до 7 лет колонии за избиения сверстниц.

- Следователями будет изучена обстановка в семье всех участников происшествий, характер взаимоотношений с близкими родственниками, будет установлено, находились ли семьи детей в социально опасном положении, проявляли ли нападавшие ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении указанных несовершеннолетних, - сообщили в региональном СУ СКР. - Особо будет изучено и получит правовую оценку действия (бездействие) профильных служб, к компетенции которых относятся вопросы профилактики дивиантного поведения детей и подростков (КДНиЗП, органы ПДН, руководители образовательных учреждений, органы опеки и попечительства).

Первое нападение банда организовала в конце этого мая, а второй инцидент произошел меньше недели назад. Его причной стала ревность Маши к девушке, которая по ее мнению отбила у нее парня.

- Я уже все осознала и извиняюсь, - написала Маша корреспонденту «КП-Екатеринбург». – Но про меня пишут ложь, я ни у кого не вымогала деньги. Больше я бить их не буду!

Избиение школьницы в Красноуральске.

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