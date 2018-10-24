2018-10-24T16:35:49+03:00
Общество

На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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До 20 декабря прокуратура Свердловской области проверит все образовательные учрежденияДо 20 декабря прокуратура Свердловской области проверит все образовательные учрежденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году безопасность свердловских образовательных учреждений обойдется региональному и муниципальным бюджетам в 2,3 миллиарда рублей.

Деньги будут направлены на обеспечение требований безопасности по всем направлениям: установка сигнализации, работа частных охранных предприятий, ограждение территорий, освещение.

- Это связано с планомерной работой по выполнению требований к антитеррористической защищенности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, - сказал начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства образования Свердловской области Анатолий Соложнин.

До 20 декабря прокуратура Свердловской области проверит все образовательные учреждения региона на соблюдение требований безопасности: от детских садов до вузов.

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