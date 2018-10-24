На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
В следующем году безопасность свердловских образовательных учреждений обойдется региональному и муниципальным бюджетам в 2,3 миллиарда рублей.
Деньги будут направлены на обеспечение требований безопасности по всем направлениям: установка сигнализации, работа частных охранных предприятий, ограждение территорий, освещение.
- Это связано с планомерной работой по выполнению требований к антитеррористической защищенности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, - сказал начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства образования Свердловской области Анатолий Соложнин.
До 20 декабря прокуратура Свердловской области проверит все образовательные учреждения региона на соблюдение требований безопасности: от детских садов до вузов.