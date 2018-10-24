На Среднем Урале не хватает 900 врачей
В Свердловской области не хватает врачей. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Цветков. В общей сложности области не достает 900 медиков. Самый большой дефицит кадров наблюдается в северных территориях.
- Это не только те вакансии, которые есть, но и которые будут заменять врачей пенсионного возраста, - сказал чиновник.
Закрыть кадровые дыры в области пытаются, привлекая специалистов из соседних регионов. В этом году по сравнению с прошлым приезжие врачи пополнили количество медсотрудников на 4%.
Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун добавила, что в этом году из вуза выпустились 600 молодых специалистов. Однако продолжать профессиональный рост желание изъявила только половина. Именно столько человек поступило в ординатуру.