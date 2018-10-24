В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-24T12:23:41+03:00

Столб черного дыма видно за несколько километров от места ЧП

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В Екатеринбурге вспыхнула огромная заброшенная цистерна возле рынка «Омега». Клубы черного дыма было видно за несколько километров от места возгорания. Горожане массово выкладывают фотографии ЧП в соцсетях.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- На площади 100 квадратных метров горел мусор на открытой площадке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожарные справились с огнём в течение 2-х минут.

Эти же самые цистерны уже горели две недели назад. Но тогда возгорание произошло внутри - вспыхнуло находящееся внутри одного из резервуаров масло.