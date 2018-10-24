В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна
В Екатеринбурге вспыхнула огромная заброшенная цистерна возле рынка «Омега». Клубы черного дыма было видно за несколько километров от места возгорания. Горожане массово выкладывают фотографии ЧП в соцсетях.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
- На площади 100 квадратных метров горел мусор на открытой площадке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожарные справились с огнём в течение 2-х минут.
Эти же самые цистерны уже горели две недели назад. Но тогда возгорание произошло внутри - вспыхнуло находящееся внутри одного из резервуаров масло.