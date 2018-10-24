На Урале кинологи МЧС и их псы показали мастерство спасения людей из-под завалов

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-24T11:43:48+03:00

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В Екатеринбурге прошла отработка расчетов МЧС в случае обрушения зданий. Ранее шестнадцать команд из спасателей кинологов и их собак соревновались в поиске и спасении людей в лесу. Теперь же им предстояло проделать то же самое под завалами. За 20 минут на 1000 квадратных метрах под грудой кирпича, бетона и дерева дуэтам нужно было отыскать трех «пострадавших».

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Обнаружив людей, собака должна громко лаять, извещая наставника. Для усложнения задачи судьи разложили под завалами несколько закладок с лакомствами, которые собаки должны игнорировать. Кинолог мог руководить питомцем, но при этом оставаясь на одном месте. Иногда общение происходило даже без визуального контакта.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Только после того, как кинологи констатируют, что искать больше некого, на месте начинает работать тяжёлая техника. Ошибки при проведении поисковых работ должны быть исключены. Здесь мы не только судим участников, но и можем обратить их внимание на упущения, подсказать, как скорректировать подготовку питомца, - рассказал судья соревнований, начальник кинологического поисково-спасательного подразделения Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Евсей Волков.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Итоги соревнований жюри подведут 26 октября, тогда же состоится и торжественное награждение победителей.