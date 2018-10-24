2018-10-24T11:29:22+03:00
Происшествия

На Урале женщина расчленила брата и расфасовала по пакетам

Мужчина больше месяца числился пропавшим
Олег Галимов
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Женщина и ее сожитель задержаны. Фото: соцсетиЖенщина и ее сожитель задержаны. Фото: соцсети
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В прошлые выходные в Алапаевске дети нашли пакет с человеческими останками. Новость сразу же взбудоражила местных жителей, но полицейским не составило труда определить личность убитого. Им оказался 26-летний Олег Т., которого объявили в розыск еще в начале осени.

Под подозрение сразу же попала родная сестра Олега – Лариса. На первом же допросе женщина созналась, что убила брата, а тело расчленила в теплице. По словам друзей, пьяный сожитель Ларисы что-то не поделил с Олегом, и завязалась драка.

Олег поехал навестить сестру после вахты и пропал. Фото: соцсети

Олег поехал навестить сестру после вахты и пропал. Фото: соцсети

- Олег только вернулся с вахты в Липецке, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга погибшего, - Он хотел встретиться со всеми друзьями, но сначала поехал к сестре, и не вернулся. Она и ее сожитель уже в СИЗО. 20 октября нашли пакет с головой, затем уже остальные.

С раннего детства Олега и Ларису воспитывала тетя, так как их родители умерли. Женщине до сих пор не говорят, как именно убили ее племянника.

- Она уже пожилая, боимся, что у нее будет инфаркт, - говорят знакомые вахтовика.

Сейчас друзья мужчины собирают деньги на похороны, которые пройдут 27 октября. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка - 4276 1628 7468 5917.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтверждают факт нахождения частей тела, но не комментируют причины жестокой расправы.

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